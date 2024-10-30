Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти улицах Москвы

С 1 ноября инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на пяти улицах столицы, на которых водители чаще всего бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МАДИ.

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Так, инспекторы будут проверять соблюдение водителями правил остановки и стоянки на улицах Тверской, Газопровод и Щербаковской, а также в Астрадамском и Огородном проездах. Уточняется, что за парковку в неположенном месте нарушителей ждет штраф в размере трех тысяч рублей.

"Неправильно припаркованные авто мешают проехать скорой помощи и пожарным машинам. Это может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, они загораживают обзор водителям городского транспорта, пешеходам и другим автомобилистам", – объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В прошлом месяце инспекторы МАДИ усиленно патрулировали пять столичных улиц – Снежную, Грекова и Авангардную, а также Новофилевский проезд и территорию дома № 1 на Ленинских Горах. Надзор было принято усилить после жалоб от москвичей о том, что водители на этих участках бросают авто на тротуарах и под запрещающими знаками.