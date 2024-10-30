Метеозависимых москвичей призвали приготовиться

На текущей недели Москву ожидает колебание атмосферного давления. Метеозависимых жителей столицы призвал подготовиться руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

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Перепады давления произойдут на фоне череды циклонов, которые готовятся пересечь Русскую равнину с запада на восток. Утром в среду, 30 октября, давление в Москве составило 745 миллиметров ртутного столба, однако уже к ночи оно упадет до 735 миллиметров. К вечеру четверга показатель может вырасти на пять-семь миллиметров.

«Но это только прелюдия к настоящему обрушению давления, которое по прогнозам ждет нас в пятницу вечером», — отметил Шувалов.

По его словам, 1 ноября барометры могут показать 720-725 миллиметров ртутного столба, что сравнимо с рекордными показателями. В выходные давление может вновь увеличиться.

Ранее сообщалось, что 30 и 31 октября в Москве объявили желтый уровень опасности из-за мощного ветра.