В десяти парках Москвы появились книгоматы

В Москве заработала первая сеть автоматических станций по выдаче книг - книгоматов, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем телеграм-канале. В каждом книгомате по 350 книг разных жанров - от исторической литературы до фантастики. Чтобы забрать понравившуюся, понадобится только единый читательский билет (ЕЧБ).

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Воспользоваться книгоматом можно за несколько простых шагов. Пользователю понадобится отсканировать штрихкод ЕЧБ или ввести его номер, затем авторизоваться, указав дату рождения, и выбрать действие: взять книгу. После чего можно ознакомиться с каталогом литературы и применить фильтры по автору, тематике и возрастному ограничению. И останется только получить книгу из ячейки.

Если ЕЧБ нет, на экране книгомата можно отсканировать QR-код, и вас направят к услуге оформления читательского билета на mos.ru. Взять книгу можно не более чем на 30 дней. Но если этого времени оказалось недостаточно, можно продлить срок ее хранения удаленно через сервис "Библиотеки Москвы". Вернуть книгу необходимо в тот же книгомат, в котором вы ее взяли.

"Благодаря книгоматам взять книгу в парке теперь так же просто, как купить кофе в вендинговом аппарате: сделать это можно в пару кликов", - рассказал замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Новой услугой воспользовалось уже свыше 600 человек.