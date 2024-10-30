Синоптик объяснил появление «черного льда» на дорогах Москвы

После дождей и заморозков на дорогах Москвы сформировался «черный лед», пишет «360».

«Сам лед не черный, а визуально прозрачный, что позволяет видеть сквозь него часто черную дорогу внизу и пропускать свет», – рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Такая наледь появилась на столичных мостах и эстакадах во вторник утром. О ее появлении автомобилистов предупредили накануне. Сообщалось, что толщина наледи может достигать 0,5-1 миллиметра.

По данным Гидрометцентра России, в среду, 30 октября в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от семи до девяти градусов, в Подмосковье – от пяти до 10 градусов. Ветер будет западный и юго-западный скоростью до 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.