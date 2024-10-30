Коммунальный флот собрал более 600 тонн мусора с водной акватории Москвы

Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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— Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок. В общей сложности собрали свыше 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, со дна извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта, — заявил он.

По словам министра, грамотная расстановка флота и баз сбора мусора помогла поставить под круглосуточный контроль всю акваторию Москвы. Основные силы по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту течения. В реализации работ по благоустройству помогают суда-мусоросборщики, следует из сообщения в Telegram-канале.

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