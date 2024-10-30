Москвичам рассказали о погоде в Москве 30 октября

Жителей столичного региона в среду, 30 октября, ожидают облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Воздух прогреется до 9 градусов тепла.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от 7 до 9 градусов тепла, ночью она опустится до плюс 2 градусов. В Московской области днем прогнозируют 5–10 градусов, ночью температура может снизиться до 1 градуса.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве из-за холодного циклона ко Дню народного единства может установиться снежный покров.

29 октября в пресс-службе Гидрометцентра РФ сообщили, что столичные синоптики до 31 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра.

В Центральную Россию в ближайшие дни придут похолодание и дождь со снегом. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, в последние дни октября в центральной части России ветер усилится до 18 метров в секунду, местами будет идти снег.