Собянин рассказал, как преобразились четыре зеленые зоны на юге Москвы

В нынешнем сезоне в Южном административном округе преобразились сразу четыре зеленые зоны. Все они располагаются по руслу реки Городни и образуют единый озелененный рекреационный маршрут. Об этом в среду, 30 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В начале тропы сделали площадку для тихого отдыха — с лежаками, лавочками, шахматными и теннисными столами. Обновили хоккейную коробку: она стала более комфортной и безопасной. Спортивную зону дополнили воркаут-тренажерами для всех групп мышц.

Также в Народном парке на границе районов Чертаново Южное и Чертаново Центральное улучшили прогулочные маршруты, обустроив просторные деревянные настилы вокруг и над прудом, говорится в личном блоге мэра.

Также благоустройство возле причалов Кутузовский и Сити-Багратион провели в ЗАО. Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра «Москва-Сити». Специалисты проложили на территории благоустройства кабельную канализацию.

Территория бывшей промзоны «Южный порт» станет новым центром деловой и культурной активности столицы. Здесь инвестор благоустроит более двух километров набережной в рамках проекта комплексного развития территории. Ключевой особенностью проекта станет вертикальная многоуровневая структура набережной.