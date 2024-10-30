В Москве и области заметили «радиационный» туман

В столичном регионе в среду утром наблюдался радиационный туман, видимость снизилась до 400 метров, но он не оказал влияния на работу аэропортов.

Радиационный туман был зафиксирован в столичном регионе в среду утром, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что туман наблюдался в Подмосковье, включая Внуково и Шереметьево, однако он не оказал влияния на работу аэропортов. Туман также был замечен на метеостанции Черусти, где видимость ухудшилась до 400 метров. По словам синоптика, туман должен быть рассеяться через два-три часа после восхода солнца.

Отметим, что радиационный туман формируется за счет охлаждения поверхности земли, что происходит из-за излучения тепла в атмосферу. Он не представляет опасности для человека, так как не связан с ядерным ионизирующим излучением. Обычно это явление наблюдается в низинных районах, где выше влажность воздуха.

На всей территории Московской области к утру среды также наблюдались легкие заморозки, отмечает ТАСС. Тишковец сообщил, что в Москве минимальная температура была минус 0,5 градуса, а в Подмосковье самые низкие температуры были зафиксированы в Волоколамске, Мелихово и Ново-Иерусалиме, где они составили от минус 2,2 до минус 3,7 градуса. В Тверской области, в городе Бежецке, была зарегистрирована самая низкая температура в Центральной России – минус 4 градуса.

В середине октября в Москве также образовался радиационный туман из-за ночного выхолаживания воздуха, что ухудшило видимость в аэропортах до 300 метров.

Жительница Москвы вызвала МЧС, приняв утренний туман за мощный пожар в районе небоскребов Москва-Сити.

Между тем климатическая зима в Москве начнется на 20 дней позже обычного из-за глобального изменения климата и удлинения осеннего периода, сообщалТишковец.