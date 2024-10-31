Сергунина: в Москве пройдет выставка реставрационных методик и технологий

В Москве с 28 ноября по 1 декабря пройдет третья выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Она объединит специалистов отрасли, производственные компании, проектные институты, музеи и учебные заведения. К участию приглашены эксперты из России, Китая, Индии, Турции, Сербии и других стран. Об этом в четверг, 31 октября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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— На выставке представят почти 120 отечественных методик и решений в сфере реставрации. Также в программе — больше 150 мастер-классов, профессиональных соревнований, лекций и деловых сессий, — отметила Наталья Сергунина.

Экспозиция разместится в круглом депо Николаевской железной дороги, построенном по проекту архитектора Константина Тона в 1851 году. Здесь также будут организованы творческие мастерские, лекторий и зона для встреч. Посетители смогут узнать о современных подходах в реставрации, которые уже успешно применяются в Москве.

Также будет представлен опыт зарубежных специалистов. Представитель ЮНЕСКО расскажет о статусе всемирного наследия, участник выставки из Армении — о реставрации раннесредневековых фресок, а эксперт из Турции — о превращении промышленной электростанции в Стамбуле в библиотеку. Возрождение архитектурных памятников, превращение их в культурные центры и туристические достопримечательности, а также развитие волонтерских проектов станут главными темами сессий.

Сергунина также рассказала, что на ВДНХ 3 и 4 ноября состоятся экскурсии и исторический фестиваль, посвященные Дню народного единства.