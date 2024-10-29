В Москве закрывается сезон проката велосипедов

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что 31 октября в столице завершится сезон пользования станционными велосипедами городского проката «Велобайк».

© Quto.ru

От отметил, что для пользователей остаются доступными 6 тысяч электровелосипедов 2.0, на которые, по словам чиновника, приходится 83% всех велопоездок.

«Оранжевые модели — самые безопасные, современные и комфортные. Именно их горожане выбирают чаще всего», — сказал Ликсутов.

Кроме того, он подвёл промежуточные итоги велосезона в столице. Так, в 2024 году пользователи сервиса совершили более 590 тысяч поездок на станционных велосипедах городского проката. Москвичам и гостям города было доступно 5 тысяч станционных механических и электрических велосипедов. Ликсутов особо подчеркнул, что большая часть из 90 велостанций работала на солнечных батареях.

Ранее стало известно, что столичный футбольный клуб «Спартак» запретил игрокам ездить на электросамокатах. Нарушение грозит серьёзным взысканием — штрафом в размере до одной тысячи евро. Это не единственный нестандартный для обычного человека запрет. Контракты футболистов содержат целый раздел, где указано, что категорически нельзя делать.