Собянин: Команда Москвы стала победителем национального чемпионата «Абилимпикс»

Сборная Москвы стала победителем национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

© Mos.ru

«Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходили с 26 по 29 октября в Гостином Дворе и еще на семи дополнительных площадках города. В программе было 50 компетенций. Столицу представляли больше 160 профессионалов», — написал Мэр Москвы.

Команда Москвы стала первой в общем медальном зачете. В ее копилке 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые награды.

В частности, студентка Валерия Никитина победила в номинации «Электромонтаж», студент Дмитрий Колесов — в компетенции «Визаж». Школьница Анна Сафронова заняла первое место в номинации «Сварочные технологии», а 61-летний москвич Валерий Потняев — в компетенции «Промышленная робототехника».

Сергей Собянин поздравил участников с отличным результатом.

Движение «Абилимпикс» развивается в России с 2015 года. За это время в соревнованиях приняли участие около восьми тысяч москвичей. Все они получили возможность для профессиональной реализации и успешно трудоустроились.