Интервалы движения на оранжевой ветке метро Москвы увеличены

На южном участке Калужско-Рижской линии (6) метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

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Из-за ЧП нет движения от станции "Беляево" до "Октябрьской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в департаменте.

Ранее на фиолетовой линии метро Москвы спроизошел сбой из-за человека на путях. Движения не было от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной", а в обратном направлении поезда шли со временно увеличенными интервалами.

Позднее движение поездов вновь вошло в график.