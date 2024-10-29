В Москве построили три школы за счёт городского бюджета

В столице в 2024 году за счёт городского бюджета построили три школы в рамках Адресной инвестиционной программы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам чиновника, новые образовательные учреждения возвели в районах Ховрино и Чертаново Северное.

В свою очередь, глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что строительство рядом с жилыми кварталами социальных объектов является основой создания удобной и качественной городской среды.

Ранее сообщалось, что школа №2094 в ЗАО Москвы получила в оперативное управление учебный и дошкольный корпуса в деревне Румянцево общей площадью более 10,1 тыс. кв. м.