В Москве ожидаются первые заморозки

Этой ночью в Москве и Московской области ожидаются первые заморозки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что заморозки начнутся в полночь и продлятся до 9:00 30 октября. При этом, с 9:00 30 октября и до вечера 31 октября в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаемая скорость порывов ветра может достигать 15-17 метров в секунду. Объявленный уровень погодной опасности продлится до 21:00 31 октября.

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Ранее жителям столицы рассказали о погоде в ноябре.