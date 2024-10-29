Язык памятников: как изменился политический ландшафт столицы

В Москве прослеживаются отчетливые закономерности размещения памятников, связанные с сочетанием радиально-кольцевой и секторальной структур в планировке города.

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К такому выводу пришли в своем исследовании ученые Института географии РАН.

«Целью нашего исследования было проследить этапы эволюции важнейших материальных элементов политического ландшафта Москвы на примере городской скульптуры (памятников) и зданий государственных учреждений посредством анализа их структуры, периодов возникновения, особенностей размещения и интерпретации», - пояснил заведующий лабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов.

Ученые оценили размещение почти тысячи столичных памятников, а также органов власти. И в ходе работы подтвердилась исторически сложившаяся концентрация правительственных зданий в центре столицы или вблизи него.

«Нами были выделены два крупных ареала: в районе Лубянки, Китай-города, Старой и Новой площадей и в пределах делового комплекса «Москва-Сити», – пояснила один из авторов исследования, специалист Института географии РАН в области общественной географии и урбанистики Мария Зотова

При этом, по данным исследователей, несмотря на перенос ряда федеральных ведомств за пределы центра, заметной пространственной децентрализации управленческих функций столицы пока не произошло.

Многие памятники столицы, «благодаря широко известным нарративам в учебниках, СМИ и туристических путеводителях», стали символами не только города, но и в целом страны, отмечается в исследовании.

«Безусловные доминанты политического ландшафта столицы - памятники, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны (более 40% от общего числа монументов)», - констатировали ученые РАН.

И, несмотря на возведение монументов реабилитированным, жертвам новых войн и террористических актов, а также памятников православной тематики, монументальный ландшафт столицы за постсоветский период кардинально не изменился, заметили они.

Напомним, что памятникам столицы посвящен специальный проект нескольких департаментов администрации города «Узнай Москву». Он реализован по принципу энциклопедии, и каждый может предложить свой собственный маршрут или добавить информацию по объектам, включая аудиовизуальные элементы. Каждому памятнику посвящена отдельная страница, включающая изображение, карту его расположения на территории города, статус, краткую историю создания.