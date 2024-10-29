От экскурсий в вузы до работы с нейросетями: как инициативы пользователей платформы «Город идей» помогают школьникам

Участники проекта на платформе «Город идей» предложили ряд инициатив, которые дают возможность школьникам понять, какую профессию выбрать, побывать на интересных мастер-классах и пройти увлекательные и познавательные квесты. Какие именно идеи москвичей уже были реализованы, рассказала мэрия столицы.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Участники платформы «Город идей» в августе 2023 года смогли помочь развитию образовательного туризма для школьников - проекту «Москва — город открытий». После экспертного отбора и пользовательского голосования была отобрана 61 инициатива, 17 из них уже реализовано.

В частности, благодаря одной из идей, школьники из разных регионов уже посетили известные учебные заведения, в числе которых Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Российский государственный социальный университет.

А для тех, кто мечтает связать свою судьбу с медициной, благодаря инициативам москвичей, доступно посещение станции скорой помощи. Ребятам же, увлеченным современными трендами, предложат отправиться в музей техники известной ИТ-корпорации. Там они увидят, как за несколько десятилетий изменился модельный ряд компьютеров, аксессуаров и периферийных устройств, отследят все этапы внедрения инноваций и развития цифровых технологий.

Кроме того, весной и летом школьники «Играли в Москву». Они проходили квесты, путешествуя по семи познавательным маршрутам, посвященным истории, архитектуре, науке и другим темам. Победителей ждали награды - наклейка с символикой столицы или игрушечная фигурка.

Доступны школьникам и мастер-классы по теме «Креативные индустрии», которые проводятся совместно с технопарками Москвы и киностудией «Союзмультфильм». Среди них - занятия по основам графического дизайна, введению в Python-программирование, обучению основам работы с искусственным интеллектом.

Москва продолжает воплощать в жизнь инициативы участников проектов на платформе «Город идей», которые уже придумали имя для фирменного виртуального персонажа, а слоганы, созданные ими, звучат на отраслевых выставках и форумах. Например, на прошедшем в октябре Всероссийском форуме классных руководителей представители Комитета по туризму города Москвы в своих выступлениях использовали слоган «Город открытий» - твой компас в мире знаний».

Платформа «Город идей» работает с 2014 года при участии ГКУ «Новые технологии управления» и столичного Департамента информационных технологий. К ней присоединились более 540 тысяч пользователей, которые делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще лучше, и подтверждают фотографиями уже реализованные инициативы.

А образовательно-туристический проект «Город открытий» - флагман Москвы в сфере детского туризма - появился в 2020 году и действует в рамках национального проекта «Образование». За четыре года его участниками стали более 10 тысяч школьников со всей России.

Напомним, что жители Москвы принимают активное участие в улучшении жизни столицы, и уже направили более 40 тысяч фотографий по 900 реализованным инициативам на платформе «Город идей».