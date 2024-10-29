От инсталляций до артефактов: в парке «Зарядье» пройдет выставка номинантов пятой Московской арт-премии

В выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» открывается выставка номинантов пятой Московской арт-премии, посетители которой могут познакомиться с актуальными тенденциями современного российского искусства. Об этом сообщает мэрия Москвы.

Главное условие премии - произведения должны быть созданы в Москве или рассказывать о столице. В этом году поступило более 700 заявок в номинациях «Изобразительное искусство и архитектура», «Музыка», «Кино», «Театр», «Литература».

«Имена победителей этого года мы узнаем совсем скоро. А сейчас у всех нас есть возможность увидеть широкий срез современного искусства, понять, как видят и чувствуют наше сегодня авторы, работающие «в Москве, для Москвы, о Москве»», — рассказал директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

В частности, в номинации «Изобразительное искусство и архитектура» представлено около двух десятков проектов современных художников. В их числе большая монографическая выставка «Небесная география, или Разбор полетов Андрея Филиппова», включающая более 100 работ.

Посетители выставки также смогут увидеть «Порталы» Франциско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой, а также трехчастную инсталляцию «Два князя и царь железного камня» Константина Звездочетова.

«Выставочный проект «Всякие сказки» объединяет работы 15 современных московских художников. Его показали в 2023–2024 годах в государственных художественных музеях и на центральных выставочных площадках в семи городах», - отметили в мэрии.

Среди участников выставки Егор Кошелев со своим персональным проектом «Гештальт художника или внезапная ретроспектива», а также Константин Батынков и Сергей Шеховцов с проектом «Футбол». Гости выставки смогут также полюбоваться на триумфальные арки первого вице-президента Союза московских архитекторов многолетнего куратора фестиваля «Зодчество» Алексея Комова.

А в память о Валерии Чтаке создана специальная экспозиция под названием «Я это уже рассказывал», состоящая из произведений автора разных лет. Кроме того, среди участников выставки номинантов пятой Московской арт-премии - художники Дмитрий Цветков, Нестор Энгельке, Олег Хвостов, Лара Федотова, писатели Алексей Варламов, Иван Шипнигов, Ася Володина, а также театральные и кинорежиссеры Александр Золотовицкий, Галина Зальцман, Роза Хайруллина, Павел Ващилин, Юрий Мороз, Ренат Давлетьяров, Роман Каменский.

Победители премии будут объявлены в конце ноября. Их выберет экспертный совет в составе более двух десятков ведущих специалистов по всем представленным направлениям.

Выставка номинантов V Московской арт-премии в парке «Зарядье» откроется 31 октября и будет проходить до 8 декабря. Возможно, ее работу продлят на зимний период.

Ранее в «Зарядье» была представлена масштабная цифровая инсталляция «Мозаика мегаполиса», состоящая из четырех работ диджитал-художников - резидентов VS Gallery. Каждое из произведений было посвящено взаимодействию с окружающим миром и восприятию Москвы. А в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке прошел фестиваль «Город света». Гости события могли увидеть около 20 световых инсталляций из разных городов России, а также медиаискусство из Перу и арт-объекты китайского художника.