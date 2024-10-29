В Музее Победы юных москвичей приняли в космодемьянцы

29 октября в Музее Победы в рамках работы выставки школьных музеев «Достойная смена героям» прошла торжественная церемония «Посвящение в космодемьянцы».

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— Здесь, в Зале Славы Музея Победы, где героям вручают награды, мы посвящаем наших ребят в космодемьянцы. Это огромная честь. Еще раз хочу сказать слова благодарности генеральному директору Музея Победы Александру Яковлевичу Школьнику за то, что нам предоставлена возможность проводить наши ежегодные посвящения в Музее Победы, — отметила руководитель Музея истории школы № 201 и семьи Космодемьянских Надежда Орехова.

Клятву верности идеалам Зои принесли пятиклассники школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских города Москвы. Ребята торжественно пообещали уважать, помнить и чтить историю и традиции своей школы, а также всегда быть честными, искренними и справедливыми.

Свои напутствия школьникам выразили Герой России, заслуженный военный летчик РФ Анатолий Копыркин, председатель Совета Московской городской организации ветеранов ракетных войск стратегического назначения генерал-майор Валентин Ососков и другие почетные гости.

В ходе мероприятия участникам представили литературно-музыкальную композицию «Зоя», подготовленную активистами школьного музея. В спектакле прозвучали стихи из поэмы Маргариты Алигер «Зоя», написанные через несколько месяцев после гибели героини.