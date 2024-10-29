В среду и четверг, 30 и 31 октября, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение начнет действовать в 9:00 30 октября и продлится до 21:00 31 октября. В указанное время местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Ранее, 28 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в пятницу, 1 ноября, в Москве ожидается снегопад. По его оценке, на этой неделе столичный регион перейдет из «осеннего благостного состояния» в «ненастное предзимье.

29 октября ведущий специалист Гидрометцентра РФ Арина Макарова заявила, что 30 и 31 октября в Центральной России ожидаются дожди с мокрым снегом. Она спрогнозировала усиление ветра и метели в отдельных районах. К пятнице, 1 ноября, ожидается понижение ночной температуры до -4 градусов.