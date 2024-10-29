Одна из старейших футбольных школ столицы отпраздновала 50-летие

В честь юбилея футбольного клуба «Смена» на стадионе в Капотне прошел товарищеский матч. Праздник состоялся благодаря поддержке Московского НПЗ.

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Команда «Смена» была образована в 1974 году и сейчас считается одной из старейших в столице. В честь юбилея был сыгран товарищеский матч между воспитанниками клуба. Поболеть за игроков пришли более тысячи жителей Капотни.

К слову, за период с 2021 года «Смена» подготовила 13 спортсменов, которые проявили себя в профессиональном футболе и получили приглашения в известные команды. Таким успехам поспособствовала поддержка команды со стороны Московского НПЗ, активно участвующего в развитии спорта в ЮВАО.

— Благодаря помощи предприятия спортсмены ежегодно принимают участие в первенстве Москвы по футболу и демонстрируют высокие спортивные достижения, — отметил директор спортшколы «Смена» Илья Савченко. — В школе занимается около 1,5 тысяч детей из Капотни и соседних районов округа. Это большой вклад в воспитание сильного, здорового, спортивного поколения.

Предприятие помогает юным футболистам с обновлением обмундирования и инвентаря, обеспечивает всем необходимым для тренировок, участия в домашних и выездных матчей.