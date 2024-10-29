В Москве пройдет фестиваль Eco Friendly Fest

16 и 17 ноября 2024 года в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится Eco Friendly Fest — фестиваль для тех, кто хочет сделать свою жизнь более осознанной и экологичной. Чтобы не пропустить самое интересное, мы подготовили для вас гид по ключевым мероприятиям и активностям, которые обязательно стоит посетить на фестивале.

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Примите участие в эко-квесте для всей семьи. Пройдите три станции, где вы научитесь сортировать отходы, узнаете, сколько времени занимает их разложение, и поймете, как они перерабатываются. Все участники квеста получат экологичные призы от мультибрендовой компании Levrana со 100% этичным производством. Отличный способ вовлечься в процесс экологического мышления! Посетите лекции и паблик-токи. Узнайте от экспертов, как внедрить экопривычки в свою жизнь, как питаться экологичнее и как уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Загляните на эко-маркет. Там вас ждут бренды, которые предлагают безопасные экологичные товары. Не упустите возможность приобрести уникальные изделия, сделанные с заботой о природе. Расскажите о ваших экопривычках и получите призы от партнеров. Дайте короткое интервью на фотозоне на площадке фестиваля и получите подарочный набор натуральной косметики от партнеров фестиваля — бренда современной безопасной косметики Ecolatier URBAN и бренда натуральной косметики café mimi. Это отличная возможность поделиться своими знаниями и получить полезные эко-подарки! Поучаствуйте в творческих мастер-классах. Здесь можно будет украсить деревянные броши бисером под руководством мастеров сети зоомагазинов «Четыре Лапы», переработать пластиковые крышечки в памятные сувениры вместе с экоцентром «Сборка», создать уникальные предметы гардероба над наставничеством экопроекта «Благодарный шкаф» или изготовить аксессуары из прессованных полиэтиленовых пакетов вместе с художницей и дизайнером в сфере экологии Марией Платоновой. Испытайте VR-очки с проектом «ИХ ГЛАЗАМИ». Погрузитесь в мир животных с помощью виртуальной реальности, ощутите, как живут обитатели промышленных ферм, и задумайтесь о том, как наш повседневный выбор может влиять на животных. Впечатляющий опыт, который может изменить ваше отношение к потреблению. Обменяйте книги на буккроссинге и посетите своп от проекта «Собиратор». Принесите свои прочитанные книги и обменяйте их на новые захватывающие истории. А на свопе у вас будет шанс обменяться одеждой, аксессуарами, предметами для дома и другими полезными вещами. Это отличная возможность поделиться ненужным и найти что-то новое для себя! Сдайте вторсырье на переработку. Можно принести винные пробки, зубные щетки, крышечки, блистеры от таблеток, батарейки, мелкую электронику и многое другое. Воспользуйтесь возможностью сдать вторсырье, которое трудно переработать в повседневной жизни. А еще сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» организует сбор чистых упаковок из-под корма для животных: все собранные пакеты будут переработаны и использованы для создания экологичных снарядов для кинологических площадок. Примите участие в экоквизе. Присоединяйтесь к увлекательному экоквизу от издательства ШЭР, где вас ждут четыре раунда вопросов на тему экологии — от простого до более сложного. Те, кто ответит быстрее и правильнее всех, получат приятные призы с минимальным углеродным следом. Посетите Музей переработки. Там вы сможете узнать, как происходит путь отходов — от сортировки до создания новых материалов. На экспозиции представлены реальные примеры переработки пластика, стекла, макулатуры и даже старой электроники. Это отличная возможность увидеть, как обыденные вещи получают вторую жизнь, и задуматься о важности переработки для экологии.

Станьте частью Eco Friendly Fest и погрузитесь в атмосферу осознанного потребления и экологичного образа жизни!

Вход свободный, предварительная регистрация обязательна на сайте.