Запашный прокомментировал реконструкцию здания Большого Московского цирка

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный во вторник, 29 октября, рассказал, что здание цирка планируется реконструировать.

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— Здание служит цирку уже более полувека, а за это время серьезно изменились подходы и к условиям содержания животных и к цирковому искусству в целом. Нынешние помещения устарели и нуждаются в серьезной модернизации. Уверен, что обновленный цирк станет одним из лучших на мировой арене как по техническим возможностям, так и по наличию инфраструктуры, пригодной для комфортного семейного отдыха, — сообщил Запашный.

Кроме того, по словам генерального директора цирка, вместимость зрительного зала увеличится с трех до пяти тысяч мест. Площадь циркового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров. Здесь будет зона для выгула животных, общественные пространства и зона общественного питания. Основное пространство цирка станет более интерактивным.

Запашный также заявил, что цирк не прекратит свою деятельность на время реконструкции. Временно цирк будет располагаться на малой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники». Отмечается, что для проведения цирковых представлений есть все необходимое, и животные могут содержаться в комфортных условиях.

Артисты из Большого Московского цирка впервые организовали выступление в Московском метрополитене. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.