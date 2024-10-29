В зоопарке Москвы рассказали, как малайский медвежонок привыкает к новому дому

Во вторник, 29 октября, прошел первый день малайского медвежонка в Московском зоопарке.

© Вечерняя Москва

Детеныш прибыл в свой новый дом вечером, уставший от долгого путешествия. Сначала он выглядел немного встревоженным, но уже через час освоился и наелся досыта. Его первый ужин в Москве состоял из молока для выкармливания щенков и специально приготовленного пюре из тыквы, манго и банана. Медвежонка кормили из бутылочки, так как он был еще совсем маленьким.

— Первую ночь сотрудники провели рядом с медвежонком. Сейчас он продолжает адаптироваться к новым условиям и знакомиться с киперами, — написала пресс-служба зоопарка в Telegram-канале «Город Москва».

24 октября появилась информация, что детеныш малайского медведя появился в Московском зоопарке. Это молодая самка, ей всего семь месяцев. Пока детеныш находится в закрытом вольере, не предназначенном для посетителей. Отмечается, что у малышки отличный аппетит. Она питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также свежими овощами и фруктами (тыква, манго, банан, яблоко, персики). В данный момент она активно растет и весит уже больше 13 килограммов.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась фотографиями родителей манула Тимофея. На одном из фотоснимков запечатлен его папа — Зеленогорск из Новосибирска.