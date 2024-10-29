Фонтаны на ВДНХ подготовили к зимнему сезону

Специалисты городского хозяйства подготовили фонтаны на ВДНХ к зимнему сезону. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

— Сезон работы фонтанов завершился в столице 12 октября, после этого приступили к подготовке сооружений к зиме. Провели промывку фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее ВДНХ. Работы выполнили бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники, — рассказал он.

По словам Бирюкова, фонтаны на ВДНХ – сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, они требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную.

Позолоченные элементы и мозаики из смальты специалисты очистили мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промыли с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством.

Для очистки верхней части фонтана «Золотой колос», высота которого —16 метров, привлекли промышленных альпинистов. Чтобы добраться до фонтана, расположенного в центре 3-го Каменского пруда, использовали лодки. Зимой тщательно проверим техническое состояние сооружений, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы, следует из сообщения в Telegram-канале.

Специалисты городского хозяйства провели реабилитацию Школьного озера в Зеленограде. В ходе работ на площади 5,8 гектара отремонтировали береговую полосу, а водоем очистили от ила.