Найдена самая дешевая квартира под Москвой

Самую дешевую квартиру в новостройках Подмосковья получится купить за 2,3 миллиона рублей. Наиболее бюджетный вариант жилья под Москвой нашли специалисты компании «Метриум», пишет «Газета.ru».

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С таким бюджетом удастся приобрести недвижимость площадью 15,4 квадратного метра в городе Воскресенске. Другие подробности о квартире эксперты не раскрыли.

По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, средняя цена квадратного метра в новостройках Подмосковья за третий квартал снизилась на 1,7 процента, до 188,97 тысячи рублей. При этом объем предложения за три месяца практически не изменился, отметил специалист.

Ранее стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве. По данным Сырцова, приобрести жилье в столичной новостройке получится за 4,1 миллиона рублей. С таким бюджетом доступен апартамент площадью 12,8 квадратного метра в Очаково-Матвеевском районе на западе столицы.