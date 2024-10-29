Исторический фестиваль и экскурсии подготовили на ВДНХ ко Дню народного единства

На ВДНХ 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства пройдут экскурсии и исторический фестиваль, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«Программа подготовлена таким образом, чтобы интересно было всем — и взрослым, и детям. Помимо экскурсий, москвичей и туристов ждут иммерсивные представления и мастер-классы», — уточнила Наталья Сергунина.

3 и 4 ноября в 13:00 всех желающих приглашают на познавательную прогулку «Народное единство в символах архитектуры ВДНХ». Участники увидят знаковые места комплекса, например фонтан «Дружба народов» и павильон № 1 «Центральный». Гиды расскажут об истории празднования Дня народного единства на выставке.

4 ноября в 15:00, 17:00 и 19:30 пройдут экскурсии в центре «Космонавтика и авиация». Посетители узнают о космических программах и об экспериментах, которые проводят на орбите. Кроме того, на встречах перечислят города России, где готовят к полетам и откуда можно осуществить запуск ракет и спутников.

В этот же день в 17:00 и 19:00 начнутся тематические прогулки по музею славянской письменности «Слово».

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте выставки.

Старинные рецепты и театральные интерактивы

На площади Промышленности 4 ноября запланирован фестиваль «Хлебный колос — золото России». В его рамках проведут мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими разные эпохи в истории России.

Для гостей подготовят большой шатер с четырьмя зонами. Они перенесут в XII, XVII, XIX и XX столетия. Там научат печь пряники, калачи и хлеб по традиционным рецептам. Здесь же исполнят романсы, сыграют на гуслях и гудках. Помимо этого, можно будет присоединиться к занятию по бальным танцам и интерактиву со стихами и сказками.