В Зюзине привели в порядок Перекопский пруд

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Перекопского пруда на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Водоем, расположенный на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, была частично разрушена береговая полоса. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты удалили иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина пруда. После этого они сформировали ложе водоема путем отсыпки песка и приступили к ремонту береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, ее выполнили двумя способами: вертикальную — в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосную — с отсыпкой щебня. Кроме того, восстановили покрытие дорожки и лестничных сходов.

На завершающем этапе организовали три зоны биоплато общей площадью около 240 квадратных метров. Там высадили более 3,5 тысячи водных растений.

В городе регулярно проводят обследования водоемов и в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. Список водных объектов формируют ежегодно с учетом пожеланий москвичей.