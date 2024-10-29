Москвичам рассказали про благоустройство набережной «Южного порта»

Территория бывшей промзоны «Южный порт» станет новым центром деловой и культурной активности столицы. Здесь инвестор благоустроит более двух километров набережной в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом во вторник, 29 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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— В течение 17 лет на части бывшей промзоны «Южный порт» площадью 39,7 гектара появится городской квартал, где инвестор возведет около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо этого, запланировано благоустройство набережной. Ее ширина на некоторых участках увеличится до 35 метров за счет системы понтонов. Здесь появятся спортивные площадки, термальный комплекс, открытые бассейны и СПА-зоны, а также конгресс-холл, амфитеатр и место для мероприятий. Кроме того, запланирована реконструкция 49-метрового портового крана, который станет арт-объектом и новым символом столицы, — рассказал Максим Гаман.

Ключевой особенностью проекта станет вертикальная многоуровневая структура набережной: на воде разместятся объекты на понтонах, а на высоте 30 метров будет построен прозрачный парящий ярус с зеленым променадом и панорамными видами. Со стороны Кожуховского затона появится крупнейшая марина на 200 лодок с полным спектром сервиса для маломерных судов. Рядом протяженный участок займет пирс с площадками для занятий спортом. Также здесь появятся открытые бассейны на понтонах с чистой водой и плавучие термы. Прямо на воде разместятся большой амфитеатр и открытая площадка для праздников и мероприятий. Зимой здесь оборудуют каток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей. Она станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 километров.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.