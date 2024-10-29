Трамвайному маршруту «Аннушка» исполнилось 113 лет

113 лет назад в столице появился знаменитый кольцевой трамвайный маршрут А, или «Аннушка». Сегодня он связывает три района Центрального административного округа. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Заменив в 1911 году одну из последних в городе линий конки (трамвая на конной тяге), маршрут А огибал исторический центр по Бульварному кольцу и набережным Москвы-реки. Неоднократно меняя трассу, «Аннушка» перевозила пассажиров вплоть до 1991-го, когда ее отменили. В августе 1997 года к 850-летию Москвы трамвайный маршрут решили возродить как один из символов города.

«Сегодня историческая трасса знаменитого маршрута А сохранилась от Чистых прудов до площади Яузские Ворота. Это важная часть истории города. И не случайно, что именно по трассе “Аннушки” на Бульварном кольце каждое лето проходят парады трамваев разных поколений. По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем трамвайную сеть с заботой о богатом историческом наследии любимого транспорта москвичей», — отметил Максим Ликсутов.

Московская «Аннушка» — настоящая кинозвезда. Трамваи с маршрутоуказателем А можно было видеть в фильмах «Застава Ильича», «Покровские ворота», «Законный брак» и «Холодное лето 53-го».

Сегодня маршрут начинается с живописного вида на Калитниковский пруд. Он проходит через Новоспасский мост, ландшафтный парк на Павелецкой площади, а затем в сторону центра через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до станции метро «Чистые пруды».

По этому маршруту курсируют только трехсекционные трамваи «Витязь-Москва» с низким полом. Они экологичные, вместительные, комфортные и удобные для всех пассажиров. В них есть все необходимые для современного горожанина сервисы и удобства: больше мест для сидения, чем в предыдущих моделях, — до 70, медиаэкраны с полезной информацией, разъемы для зарядки мобильных устройств, система климат-контроля, отдельные площадки для проезда с коляской или велосипедом.