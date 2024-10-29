Около 300 легковозводимых спортивных объектов построят в столице к 2030 году

Инвесторы построили в Москве более 30 спортивных объектов по технологии легковозводимых конструкций. К 2030 году во всех округах города их будет уже не менее 300. Заниматься спорта рядом с домом смогут 4,5 миллиона человек.

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Строительство таких объектов, предназначенных для круглогодичного посещения, занимает от шести месяцев до года. Технология позволяет использовать их практически для любых видов спорта. Это могут быть ледовые арены, теннисные корты, футбольные поля и бассейны.

Легковозводимые здания конструируют из облегченного металлокаркаса. Отделка выполняется из утепленных сэндвич-панелей с верхним алюминиевым покрытием, это дает возможность поддерживать комфортную температуру зимой и летом. Для внутренних работ применяют экологически чистые материалы. При этом отделка сводится к минимуму. При необходимости объект можно демонтировать и перенести в другое место.

Стоимость строительства легковозводимых объектов ниже относительно капитальных, а сроки короче, что делает их более привлекательными для инвесторов. Сегодня у предпринимателей есть возможность не только арендовать городской участок на 49 лет, но и получить льготный кредит на размещение таких конструкций.

Сами участки тщательно подбираются городом и размещаются на аукционе. При выборе площадки учитывается доступность спортивного объекта для жителей, дефицит спортивных объектов в том или ином районе, инициативное мнение и просьбы горожан, востребованность у инвесторов.

На улице Академика Анохина (владение 2) построен спортивный комплекс с крытым футбольным полем и теннисными-кортами, а также с открытым футбольным полем и кортом для падел-тенниса.

В Юрловском проезде (владение 6) появился комплекс с крытой ледовой ареной, открытым футбольным полем, а также залами для оздоровительно-физкультурных занятий и гимнастики. На Крылатской улице работает физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, а также футбольный и теннисный комплекс. На улице Паустовского (дом 4а) построили корты для падел-тенниса, а на Мосфильмовской улице (владение 41, строения 1 и 2) открыли два физкультурно-оздоровительных комплекса с крытым катком и теннисными кортами.

Футбольные манежи заработали на улице Авиаторов, (рядом с домом 7, корпусом 2), а также на Привольной (напротив дома 45) и Новоорловской (дом 7в, участок № 3) улицах.

Легковозводимые спортивные объекты строит и город. Здания с залами для художественной гимнастики и бокса, с универсальным спортивным залом и бросковой зоной для хоккеистов скоро появятся в Ново-Переделкине (на Чоботовской улице) и в Дмитровском районе (на Икшинской улице).