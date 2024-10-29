«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявлен в Московском регионе на среду и четверг

В столице в период с 9:00 30 октября до 21:00 31 октября объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра, сообщил Гидрометцентр России.

«Период предупреждения с 9:00 30 октября до 21:00 31 октября – усиление ветра западной четверти в порывах до 15–17 м/с», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве на этой неделе ожидаются ливни с мокрым снегом.