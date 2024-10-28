Посуточная аренда стала популярной в Москве

Москва оказалась на втором месте в стране после Санкт-Петербурга по количеству бронирований посуточной аренды жилья. Снять квартиру на день в столице можно в среднем за 4,7 тысячи рублей. Такие данные приводит сервис краткосрочной аренды жилья "Домклик24" по результатам своего исследования.

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Популярность такой аренды сервис объясняет тем, что до прекращения действия массовой льготной ипотеки и начала роста ипотечных ставок многие москвичи вложили деньги в недвижимость и сейчас пытаются компенсировать затраты с помощью аренды.

При этом краткосрочная аренда считается более выгодной, чем долгосрочная. Эксперты утверждают, что если квартиру сдавать каждую неделю на трое суток, доход в месяц составит примерно 42 тысячи рублей, а при долгосрочной аренде - 35 тысяч.

"На фоне санкций туристический поток внутри страны за последние три года вырос кратно. Не исключение в этом плане и Москва. Отели заполнены, стоимость номеров в них растет. Поэтому приезжие ищут и выбирают варианты краткосрочной аренды квартиры", - рассказал корреспонденту "РГ" ведущий специалист риэлтерской компании "Этажи" Иван Камельских.

Тем более что упростился и сам съем такого жилья: появилось много дистанционных видов аренды, когда нет необходимости контакта арендодателя и арендатора. Например, вы прилетели в Москву в 4 утра, в отеле нужно для заселения ждать 12 часов иди доплачивать за ранний заезд. А при посуточном бронировании риелтор или владелец квартиры просто пришлют вам на почту пароль, по которому в любое время суток можно войти в арендованную квартиру, а при выезде достаточно сфотографировать ее состояние, отправить снимки хозяину - и вам вернут залог.

Снять квартиру на день в столице можно в среднем за 4,7 тысячи рублей

Что выгоднее: квартира посуточно или отель? Если снимать одному, то цены сопоставимы. А если вы не один, то цена напрямую зависит от количества проживающих: в отеле плату взимают за каждого человека, а квартиру можно снять всей семьей или компанией.

"В октябре мы вчетвером сняли в Черемушках двухкомнатную квартиру за 4,5 тысячи рублей в сутки, - рассказывает студент Степан Беляев из Шуи. - Разделили сумму на всю компанию, получилось чуть больше тысячи на человека. Вполне доступно для жилья в Москве".

Чаще всего приезжие снимают жилье в Москве на трое суток.