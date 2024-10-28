В столицу поступило с начала года 700 отечественных электробусов

В столицу поступило с начала года 700 электробусов отечественного производства
С начала этого года в парки Мосгортранса поступило 700 электробусов с заводов "КАМАЗ" и ЛиАЗ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
О чем заставил задуматься побег шестерых заключенных из липецкой колонии
Он отметил, что инновационная техника выходит на маршруты в разных районах города, чтобы сделать поездки пассажиров еще комфортнее и экологичнее.
Что еще интересно, электробусы в этом году приходят обновленном дизайне.
"Москва - лидирующий город в Европе по количеству электротранспорта. У нас работают уже 2 100 современных электробусов российского производства. Продолжаем развивать экологичный транспорт, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин", - отметил Максим Ликсутов.