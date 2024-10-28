В столицу поступило с начала года 700 отечественных электробусов

С начала этого года в парки Мосгортранса поступило 700 электробусов с заводов "КАМАЗ" и ЛиАЗ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Он отметил, что инновационная техника выходит на маршруты в разных районах города, чтобы сделать поездки пассажиров еще комфортнее и экологичнее.

Что еще интересно, электробусы в этом году приходят обновленном дизайне.