Неэнергетический экспорт Москвы в страны БРИКС достигает 22%

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в структуре несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы доля стран БРИКС составляет около 22%.

Об этом пишет 360.ru.

«За первые семь месяцев 2024 года товарооборот столицы с Египтом вырос почти на 50%, а также на 33% увеличился объём взаимной торговли Москвы и Индии», — отметил Ликсутов.

По его словам, более 90% ННЭ в Индию занимают промышленные товары. В частности, почти на 25% увеличился экспорт приборов, систем автоматизации и электрических устройств.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что столичный центр «Моспром» помогает проводить аналитику столичным компаниям — производителям ННЭ.