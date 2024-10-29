В Музее «Г.О.Р.А.» отметят «Ночь искусств»

3 ноября филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этот день музей можно будет посетить бесплатно с 18:00 до 22:00.

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— Основной темой наших мероприятий в рамках «Ночи искусств» в этом году станет работа фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны. На главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» артисты театра и кино представят этюды об актерах и певцах, которые давали выступления для бойцов Красной Армии, а также прочтут стихи и исполнят песни о Великой Отечественной войне, — отметили в Музее Победы.

Посетителей пригласят на театрализованную постановку «Клоун на войне» по воспоминаниям Юрия Никулина, а также покажут инсценированные воспоминания актеров-фронтовиков.

Кроме того, в Музее «Г.О.Р.А.» можно будет осмотреть одну из крупнейших в мире коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны под открытым небом. В уникальных тематических локациях представлено более 400 раритетных экспонатов — от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей. Посетителей ждут интерактивные экспозиции, воссозданные исторические декорации и спецэффекты.

Начало в 18:00. Возрастная категория 6+.