Мосгаз объяснил появление фонтана в несколько этажей в Коммунарке

Специалисты проводят работы по сбросу воздуха в Коммунарке на улице Бачуринской. Плановые работы продлятся до 17 часов 28 октября. Об этом сообщили в понедельник, 28 октября, в пресс-службе АО «Мосгаз».

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— Работы по сбросу воздуха из газопровода на территории ЖК «Новая звезда» выполняются специалистами московского филиала АО «Газпром газораспределение». Работы будут выполняться с 10 до 17 часов, — передает сообщение пресс-службы Мосгаза ТАСС.

Ранее в Новой Москве заметили фонтан высотой в несколько этажей. Очевидец рассказал, что перед этим слышал небольшой хлопок. Рядом с местом происшествия работают сотрудники экстренных служб.