Движение ограничат в Леонтьевском переулке и на Большой Никитской улице с 30 октября почти на полгода

В Москве на участках ул. Большая Никитская и Леонтьевского пер. будет ограничено движение для автомобилей с 30 октября 2024 года до 26 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 30 октября 2024 года до 26 апреля 2025 года на участках ул. Большая Никитская и Леонтьевского пер. будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реставрации объектов культурного наследия», – отметили в Дептрансе.

В пресс-службе добавили, что также в период с 19 ноября 2024 года до 26 апреля 2025 года на участке Леонтьевского пер. будет запрещена парковка.