Москвичей призвали не ждать потепления в столице

Москвичам больше не стоит ждать потепления в столице, рассказал 360.ru метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в город в скором времени придут снегопады и сильные порывы ветра.

Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come — время пришло, — подчеркнул метеоролог.

Он добавил, что если небольшое потепление и произойдет, то только в первой половине этой недели. Однако к концу четверга, 31 октября, температура воздуха начнет падать из-за северо-западного ветра. К 1 ноября атмосферное давление опустится до 720-725 мм ртутного столба. Наибольшее количество осадков при этом выпадет в пятницу-субботу.

В пятницу ожидается мокрый снег, который будет переходить в дождь, а в субботу — скорее дождь, переходящий в мокрый снег. При этом к началу следующей недели в Москве появятся заметные сугробы, высота которых составит до трех-пяти сантиметров, подытожил Шувалов.

Ранее директор природоохранных программ «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов предупредил о разрушительном ослаблении ключевых течений в Атлантическом океане, что может привести к увеличению числа опасных явлений в России. По его словам, последствия для РФ будут серьезными: ожидаются ливни, засухи, ураганы и внезапные морозы.