Полярное сияние появится в небе над Москвой

Москвичи смогут увидеть полярное сияние в небе над столицей 30 октября. Об этом Агентству "Москва" заявил профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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По словам астронома, Земля снова столкнулась с солнечной активностью, однако бури имеют умеренный характер. Согласно его прогнозам, они достигнут своего пика к середине этой недели, то есть к 30 октября. Из-за усилений магнитных бурь вероятность сияний в европейской части России увеличится, отметил Богачев.

Утром 28 октября магнитная буря накрыла Землю. По данным ученых, она достигает уровня G2 (среднего). Возмущения должны были ослабнуть после полудня. При этом буря сохранится в течение ближайших суток.