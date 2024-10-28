В Москве капитально ремонтируют дома, где жили известные советские врачи

В Москве идёт капитальный ремонт зданий, где в прошлом проживали известные медики, — академик Российской академии медицинских наук педиатр Вячеслав Таболин, хирург Эммануил Луцевич и онколог Николай Трапезников.

Дома восстанавливают по специальным проектам, разработанным экспертами московского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, пишет сайт mos.ru со ссылкой на данные столичного комплекса городского хозяйства.

Капитальный ремонт идёт в текущим момент в шестиэтажном здании в Денежном переулке (дом 4), где жил советский и российский хирург, стоявший у истоков отечественной хирургической эндоскопии, — Эммануил Луцевич. Здание с трёхгранными эркерами, построенное в 1914 году по проекту архитектора Ольгерда Пиотровича, известно как доходный дом Куликовых.

В настоящее время завершается капремонт в доме, где жил онколог Николай Трапезников по адресу: улица Строителей, дом 4, корп. 1 (ЮЗАО). Семиэтажное многоквартирное здание построено в 1954 году по проекту типовой серии в стиле советской неоклассики.

Врач-педиатр, академик Российской академии медицинских наук Вячеслав Таболин также проживал в доме типовой застройки на улице Строителей (дом 11, корпус 1) 1957 года постройки. В этом здании ремонтные работы близятся к завершению.

Ранее НСН сообщала, что в Таганском районе Москвы специалисты проведут капитальный ремонт многоквартирного дома 1926 года постройки.