Проезд в подмосковных электричках можно будет оплатить через приложение

Для оплаты поездок в пригородных электричках началось тестирование нового мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

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Тестирование новинки проходит на станциях Ярославского направления: от вокзала до станции Мытищи.

Основная его особенность в том, что не нужно покупать билет до конкретной станции, дорогой маршрут можно изменить, не покупая лишние билеты. Приложение позволяет самостоятельно определить станцию отправления и прибытия и списывает средства за весь проделанный маршрут в конце поездки. Решение основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE).

"Теперь пассажир не привязан к изначально выбранному маршруту - он может изменить свое решение прямо во время поездки. Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту, - рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. - Сейчас тестирование находится на этапе фокус-группы из наших активных пассажиров, которые регулярно делятся с нами своим опытом поездок в пригородном сообщении".

Как добавили в компании, пока поездки в рамках тестирования будут бесплатными. В дальнейшем список фокус-группы может расшириться. Чтобы система начала работу, в приложении нужно нажать на кнопку "Начать поездку". Для завершения поездки также понадобится нажать на соответствующую кнопку - приложение самостоятельно отметит станцию выхода.