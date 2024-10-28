В Москве открылись шесть поликлиник

Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы в понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Сегодня открыли шесть детских и взрослых поликлиник в разных районах Москвы. В Филимонковском построили новую детско-взрослую поликлинику, еще пять учреждений заработали после реконструкции", - написал Собянин.
Он отметил, что открылись головные здания ДГП №91, ГП №6, ГП №170 и филиалы №3 ДГП №99, №3 ГП №109.
Мэр добавил, что здание детской поликлиники №91 было практически полностью перестроено. Его оснастили современным оборудованием, сооружение отвечает требованиям нового московского стандарта.
"Удобно расположили кабинеты самых востребованных врачей. Для пациентов и их родителей сделали зоны комфортного ожидания, для персонала - уютные комнаты отдыха. Также позаботились об улучшении безбарьерной среды. Прилегающая территория стала комфортнее, а для детей организована игровая зона", - заключил Собянин.