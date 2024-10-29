В центре Москвы реконструируют еще 12 поликлиник

В Центральном административном округе в рамках второго этапа программы модернизации амбулаторного звена реконструируют еще 12 поликлиник. В настоящее время работы ведутся в девяти медучреждениях, в трех они начнутся по мере завершения обновления и открытия поликлиник, реконструкция которых уже идет. В последних работы должны завершить в 2025 году. Кроме того, в одной поликлинике, вошедшей во второй этап программы модернизации амбулаторного звена, уже принимают пациентов.

«В ходе реконструкции меняется внутренняя планировка зданий, в результате чего появляется больше открытых пространств, увеличивается и полезная площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты. Особое внимание при проведении работ уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. Поликлиники получают дополнительные энергомощности для подключения нового и современного оборудования. В результате москвичи получают качественные медицинские услуги, а врачи — комфортные условия работы», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

В настоящее время модернизируют две детские поликлиники, расположенные на улице Антонова-Овсеенко (дом 8) и в Большом Козловском переулке (дом 9, строение 1). Также работы ведутся в семи взрослых медицинских учреждениях на улицах Казакова (дом 17а), Ладожской (дом 4/6, строение 1), Заморенова (дом 27), Большой Бронной (дом 3), Верхней Красносельской (дом 21, строение 1), Малая Якиманка (дом 22, строение 1) и в Большом Николопесковском переулке (дом 4, строение 1). Общая площадь зданий составляет около 60 тысяч квадратных метров.

Во многих поликлиниках создадут условия для размещения современных маммографов, рентген-аппаратов, в том числе рентгеновских аппаратов типа «U-дуга». В частности, для этого подготовят комплекс помещений с функциональными зонами, среди которых процедурная (где разместят рентген-аппарат), пультовая комната (для удаленного управления аппаратом), кабинеты специалистов, вспомогательные и подсобные помещения. В отделке этих зон используют электроизоляционные материалы, устойчивые к воздействию излучения и радиации. Кроме того, в помещениях будет собственная система вентиляции. При обустройстве отделений магнитно-резонансной томографии процедурную экранируют с помощью клетки Фарадея. Это позволить защитить аппаратуру от воздействия внешних электромагнитных полей.

«В некоторых обновленных зданиях поликлиник оборудуют кабинеты для проверки функции внешнего дыхания. В медучреждении на улице Малая Якиманка обустроят дневной стационар, рассчитанный на восемь койко-мест. Кроме того, обновят и оснастят современным оборудованием травмпункт, находящийся в филиале № 2 поликлиники № 64», — отметили в пресс-службе ведомства.

В филиале № 1 детской поликлиники № 32 и в головном здании взрослой поликлиники на улице Малая Якиманка будут полностью оборудованные помещения для занятий лечебной физкультурой, в них также смонтируют шведские стенки. В головном здании поликлиники № 220 переоборудуют галокамеру для лечения различных заболеваний органов дыхания.

В филиале № 1 детской поликлиники № 104 и филиале № 1 детской поликлиники № 32 создадут фильтр-боксы площадью около 20 квадратных метров. Это позволит разделить потоки здоровых и заболевших детей и тем самым предупредить распространение инфекции. Кроме того, в обеих поликлиниках на входах в здания обустроят колясочные с навесами.

В филиале № 1 детской поликлиники № 32 оборудуют кабинет электросветолечения. В нем будут использовать для лечения различные виды электротока, потому в отделке помещений применят специальные материалы, которые не образуют статическое электричество.

В ходе работ обновляют не только здания поликлиник, но и прилегающие территории. Их делают удобнее и комфортнее.

В одной из поликлиник, вошедших во второй этап программы модернизации амбулаторного звена, уже завершились все работы и ведется прием пациентов. Головное здание поликлиники № 5 в Даевом переулке практически полностью перестроили — в нем стало больше кабинетов врачей общей практики, процедурных и манипуляционных. Организовано отделение медицинской профилактики, предусмотрены кабинеты массажа, физиотерапии, зал лечебной физкультуры. Специалисты также благоустроили прилегающую территорию.

В рамках первого этапа программы в округе обновили шесть детских и восемь взрослых медицинских учреждений. Работы прошли в районах Арбат, Хамовники, Таганский, Пресненский, Красносельский, Мещанский и Тверской. Эти поликлиники теперь соответствуют требованиям нового московского стандарта. Кроме самих зданий, преобразились и прилегающие территории. Специалисты обустроили удобные дорожки, установили лавочки, урны и навигационные стелы. Кроме того, территории дополнительно озеленили: высадили около 120 деревьев и более 1,1 тысячи кустарников.