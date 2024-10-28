Ликсутов назвал основных партнеров Москвы по экспорту товаров

Индия и Египет стали драйверами развития торгово-экономического сотрудничества Москвы и стран БРИКС по итогам семи месяцев 2024 года. А в целом государства — участники объединения занимают около 22 процентов в структуре московского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в дружественные страны.

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— По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает промышленный экспорт и помогает московским производителям находить новых партнеров на зарубежных рынках. Так, за первые семь месяцев 2024 года товарооборот столицы с Египтом вырос почти на 50 процентов, а также на 33 процента увеличился объем взаимной торговли Москвы и Индии. На долю стран — участниц БРИКС приходится около 22 процентов московского несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны, — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Один из основных импортеров — Китай — получает около 32 процентов от общего объема поставок несырьевой неэнергетической продукции в страны БРИКС. Доля Египта составляет 23 процента, а Индии — 16 процентов. На Бразилию и Саудовскую Аравию приходится 12 и 10 процентов соответственно.

— Благодаря поддержке центра «Моспром» столичные компании активно развивают международное сотрудничество, в том числе путем укрепления кооперационных связей с дружественными странами. Например, по итогам января — июля 2024 года московский ННЭ в Египет вырос на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Повышенным спросом на рынке этой страны пользуется продукция машиностроения и металлообработки: гидравлические двигатели, аккумуляторы, медицинское оборудование. В общей сложности объем столичного промышленного экспорта в Египет вырос на 39 процентов, — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

На пять процентов за этот же период вырос экспорт промышленных товаров в Индию. В настоящее время он составляет около 94 процентов от всего московского несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну. Драйвер развития экспортного сотрудничества — отрасль машиностроения. Столичные предприятия почти на четверть увеличили поставки в Индию продукции приборостроения, электрических устройств и систем автоматизации.

Переориентировать свои экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также других стран СНГ московские производители несырьевой неэнергетической продукции смогли и за счет поддержки центра «Моспром», которую он оказывает с 2022 года.