Климатическая зима в Москве, как правило, должна наступать 13 ноября, однако в 2024 года она сдвинется примерно на 20 дней позже срока. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, устойчивого снега жителям столицы стоит ожидать только в начале декабря.

Вильфанд дал прогноз на погоду в Москве в начале ноября

Тем не менее, уже на этой неделе москвичей ждут проливные дожди и резкое похолодание. Зима, в свою очередь, может оказаться суровой и продолжительной, несмотря на опоздание.