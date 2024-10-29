В Москве на несколько дней объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.

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По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут разгоняться до 15–17 м/с. Предупреждение будет действовать до 21:00 31 октября.

Две недели назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С и гололедица, а снег уже покрыл 70% России.

Эксперт погоды отметил, что расчет погоды во время «отопительного сезона» с октября по март был проведен по новым нормам: они выше, чем прежде, поскольку зима ожидается суровой.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что автомобилистам Москвы и Московской области стоит поторопиться со сменой летней резины на зимнюю, потому что к концу следующей недели в регионе сформируется снежный покров.