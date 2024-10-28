В Москве уже работает более 160 электробусных маршрутов

Сегодня в Москве работает более 160 маршрутов электробусов. Благодаря современной российской технике поездки стали удобнее, а воздух — чище. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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«Сегодня более чем на160 электробусных маршрутах пассажиры совершают свыше 800 тысяч поездок в будний день. Этот вид транспорта более экологичный и комфортный. Мы продолжаем развитие наземного транспорта по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.

Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года.

С начала этого года в столице подключили более 80 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов в разных районах города. Экологичную технику стали обслуживать еще на двух площадках — в парках «Чертаново» и «Бибирево». Кроме того, зарядить ее стало возможно еще на восьми конечных станциях.

Самые востребованные электробусные маршруты:

— М3 «Серебряный бор» — «Проспект Буденного»;

— М16 «Метро “Озерная”» — «Метро “Октябрьская”»;

— М2 «Метро “Парк Победы”» — «Метро “Владыкино”»;

— М17 «Метро “Озерная”» — «Киевский вокзал»;

— № 637 «Метро “Бибирево”» — «Метро “Владыкино”».

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход машины, отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны электробусов оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Помимо этого, они оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому для комфорта пассажиров. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода электробуса вырос с 40–50 километров до 80 километров, при этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках ГУП «Мосгортранс». Москва первой в стране начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра» и экологичные машины вышли на маршруты. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке Москвы.

Благодаря новым поставкам техники и развитию зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Ездить москвичам и гостям столицы станет еще удобнее, а воздух станет чище.