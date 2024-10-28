Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температурный фон в Москве в течение первой пятидневки ноября будет близок к климатической норме.

«Не значит, что не будет в последующем, в ноябре, небольшого повышения температуры, до +7...+8 °С, но пока первая пятидневка ноября представляется такой, когда температура будет близка к норме, к обычным значениям», — рассказал он ТАСС.

По его словам, вплоть до начала ноября температура на южных курортах страны больше не поднимется и составит +13...+18 °С, что примерно на градус ниже нормы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин не исключил дождь со снегом 1 ноября в Москве.