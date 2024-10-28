В Москве ожидаются повсеместные осадки

В четверг и пятницу в Москве прогнозируются обильные осадки, в основном в виде дождя. Температура воздуха к концу недели понизится на 5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг [будет] переходный день, уже воздушные массы начинают идти с юго-запада, пройдет небольшой дождь», – передает ТАСС слова специалиста.

По словам Романа Вильфанда, в пятницу осадки будут также повсеместными. Ночные температуры будут колебаться в пределах 0-5 градусов, а дневные составят 2-7 градусов, с максимумом в 7 градусов на Балчуге. В основном температура будет в диапазоне 2-4 градусов.

Суббота принесет температуру от 0 до плюс 5 градусов, что укладывается в климатическую норму. Хотя условий для интенсивных осадков нет, ожидаются небольшие дожди и влажный снег, который не будет укрываться на земле, создавая при этом скользкие условия. В среду начнется смена циркуляции воздуха, и ветер усилится до 15 м/с, добавил Вильфанд.

Ранее в Роскачестве напомнили, когда пора менять летние шины на зимние. Автомобилистов призвали следить за прогнозом погоды.