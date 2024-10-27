Туман и ухудшение видимости ожидаются в Москве до утра 28 октября

В Москве до 10:00 понедельника, 28 октября, прогнозируется сильный туман и ухудшение видимости на расстоянии до 200–700 метров.

— Непогода может затруднить движение на дорогах. Рекомендуем пользоваться общественным транспортом и заранее планировать маршруты, — написали в Telegram-канале «Город Москва».

ГУ МЧС России по Московской области также предупредило жителей о сильном тумане и об ухудшении видимости в ближайшие часы. В ведомстве призвали горожан быть внимательными на дорогах и улицах.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на следующей рабочей неделе в столице ожидается разнообразная погода. В среду начнутся ночные заморозки.

Под влиянием области высокого атмосферного давления в столичном регионе ожидается хорошая погода, практически без осадков. Ненадолго температура воздуха начнет приближаться к климатической норме месяца, но серьезных морозов пока не предвидится. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.